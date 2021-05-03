"Куди можна смачно запхати крашанки": Євген Клопотенко поділився смачними стравами з яйцями

2 травня православний світ відзначав Великдень. До цього дня прийнято пекти паски і фарбувати яйця, якими потім "б'ються".

Дуже часто господині наготовують дуже багато крашанок, і яйця лежать і пропадають. Щоб такого не було український кулінар, переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився кількома рецептами, "куди ті яйця можна смачно запхати".

Яйця, фаршировані сиром Брі

Інгредієнти:

3 шт. яйця

50 г Сир Брі

1 ст. л. Оливкова олія

за смаком Сіль і перець

Приготування:

50 г сиру брі наріжте невеликими кубиками. Яйця (3 шт.) відваріть протягом 8 хвилин в підсоленій воді. Промийте і остудіть в холодній воді. Очистіть яйця і наріжте уздовж навпіл.

Вийміть з яєць жовток, подрібніть. Змішайте жовток з подрібненим сиром брі. Додайте 1 ст. л. оливкової олії, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте начинку. Наповніть білок начинкою і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 7 хвилин, поки сир не розплавиться.

Салат з яєць і селерою

Інгредієнти:

Для салату:

2-3 шт. яєць

2-3 стебла селери

2 ст. л. майонезу домашнього

за смаком сіль і перець

Для домашнього майонезу:

2 шт. жовтка

125-150 мл соняшникової олії

10 г гірчиці

1 ст. л. соку лимона

1 щіпка солі

Приготування:

Для домашнього майонезу збийте 2 жовтки з 10 г гірчиці, потім додайте 1 ст. л. соку лимона і дрібку солі, збийте ще раз до об'єднання. Влийте 125-150 мл соняшникової олії, продовжуючи збивати.

Стебла селери (2-3 шт.) помийте, обсушіть і наріжте тонкими пластинками.

Добре вимийте за допомогою щіточки 2-3 яйця і відваріть в підсоленій воді - протягом 8-10 хвилин після закипання. Наріжте яйця часточками або великими кубиками.

Змішайте стебло селери з яйцем і заправте салат домашнім майонезом, довівши до смаку сіллю і перцем свіжомеленим.

Заливний пиріг з цибулею і яйцем

Інгредієнти:

Для тіста:

400 мл Кефір

150 г Масло вершкове (і 20 г для обсмажування цибулі)

2 ст. л. Цукор

2 шт. Яйця

280 г Борошно

1 ч. л. Розпушувач (не амонійний)

1 щіпка Сіль

Для начинки:

3 шт. Яйця

100 г Зелена цибуля (один пучок)

Приготування:

У каструлі розтопіть 150 г вершкового масла на слабкому вогні. Додайте 2 столові ложки цукру і дрібку солі, перемішайте до повного розчинення цукру.

У мисці збийте 2 яйця і додайте їх в каструлю з маслом і цукром. Влийте 400 мл кефіру, додайте 1 ч. л. розпушувача і 280 г борошна. Перемішайте до однорідного стану.

Для начинки зваріть круто 3 яйця і порубати невеликими кубиками. Пучок зеленої цибулі промийте, дрібно наріжте і припустіть на сковороді з 20 г вершкового масла протягом кілька хвилин. Це дозволить більше розкрити аромат зелені.

Форму для запікання змастіть тонким шаром вершкового масла. Половину тіста вилийте в форму, потім викладіть начинку, рівномірно розподіливши її по всій поверхні. Зверху вилийте другу частину тіста.

Запікайте пиріг в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Готовність перевіряйте за допомогою дерев'яної шпажки або зубочистки.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати великодній крафін.