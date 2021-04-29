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Великодній крафін: простий рецепт незвичайної випічки
Великодній крафін: простий рецепт незвичайної випічки

Великодній крафін: простий рецепт незвичайної випічки

Великодній крафін: простий рецепт незвичайної випічки
12:46 Сьогодні Телеграф

Щороку на Великодньому столі присутня паска. Але ми пропонуємо спекти щось нове і незвичне, а саме - пасхальний крафін. "Телеграф" підготував простий рецепт шалено смачного крафіна.

Інгредієнти:

  • 80г молока;
  • 1 ч.л. цукру;
  • 9 г сухих дріжджів;
  • 1 яйце;
  • 2 жовтки;
  • 100 г цукру;
  • 350 г просіяного борошна;
  • Родзинки та цукати;
  • Вершкове масло.

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Приготування:

Молоко, цукор і сухі дріжджі змішати і залишити на 15 хвилин, до появи пінки.

Тим часом яйце і жовтки збити до пишної піни.

Борошно просіяти, додати дрібку солі і перемішати. У серединці зробити поглиблення, в яке влити збиті яйця і опару. Замісити тісто і залишити його підходити на 1,5 години.

Після цього поділити тісто на три частини, накрити харчовою плівкою і залишити на 10 хвилин. Кожен шматочок розкачати тонко, рясно змастити вершковим маслом, присипати волоськими горіхами і сухофруктами.

рецепт крафінів

Загорнути тісто рулетиком і покласти під плівку ще на 10 хвилин.

Розрізати рулетик уздовж, трохи не дійшовши до кінця; кожну половинку рулетика згорнути равликом начинкою назовні, сформувати вертикальний кекс.

Залишити отримані крафіни підходити ще на годину.

Відправити в духовку на 200 градусів на 10 хвилин, потім знизити до 180 і перевіряти готовність зубочисткою.

Якщо ж вас більше цікавить традиційна паска - її рецепт можна знайти тут.

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
Перегляди: 45

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Паска, Великдень, Рецепти, крафін.
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