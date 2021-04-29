Великодній крафін: простий рецепт незвичайної випічки

Щороку на Великодньому столі присутня паска. Але ми пропонуємо спекти щось нове і незвичне, а саме - пасхальний крафін. "Телеграф" підготував простий рецепт шалено смачного крафіна.
Молоко, цукор і сухі дріжджі змішати і залишити на 15 хвилин, до появи пінки.
Тим часом яйце і жовтки збити до пишної піни.
Борошно просіяти, додати дрібку солі і перемішати. У серединці зробити поглиблення, в яке влити збиті яйця і опару. Замісити тісто і залишити його підходити на 1,5 години.
Після цього поділити тісто на три частини, накрити харчовою плівкою і залишити на 10 хвилин. Кожен шматочок розкачати тонко, рясно змастити вершковим маслом, присипати волоськими горіхами і сухофруктами.
Загорнути тісто рулетиком і покласти під плівку ще на 10 хвилин.
Розрізати рулетик уздовж, трохи не дійшовши до кінця; кожну половинку рулетика згорнути равликом начинкою назовні, сформувати вертикальний кекс.
Залишити отримані крафіни підходити ще на годину.
Відправити в духовку на 200 градусів на 10 хвилин, потім знизити до 180 і перевіряти готовність зубочисткою.
Якщо ж вас більше цікавить традиційна паска - її рецепт можна знайти тут.