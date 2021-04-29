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Чим пофарбувати яйця на Великдень: 7 натуральних фарбників

Чим пофарбувати яйця на Великдень: 7 натуральних фарбників
12:10 Сьогодні Телеграф

Найважливішим символом на Великодньому столі є крашанки. І з кожним роком все більше господинь відмовляється від поліетиленових наклейок на користь натуральних барвників. Спеціально для вас "Телеграф" підготував 7 способів фарбування яєць за допомогою харчових продуктів.

Куркума

Мелену куркуму додати в окріп, приблизно 10 г на 500 мл, покласти туди вже зварені яйця, тримати до бажаного кольору (кілька годин). Обережно вийняти ложкою і дати підсохнути. Дуже важливо не чіпати руками, адже з мокрих яєць фарба швидко злазить.

Шпинат або кропива

Заморожену зелень залити водою, до неї додати 2-3 столових ложки оцту, закип'ятити і варити приблизно 5-6 хвилин. Варені яйця покласти в готовий відвар і тримати шість і більше годин для отримання необхідного кольору. Мокрі яйця залишити підсихати.

Буряк

Буряк натерти на крупній тертці, викласти в каструлю, додати води і трохи оцту. Варити приблизно 20 хвилин, щоб буряк віддав весь барвник. Після цього, в відвар покласти яйця і тримати до отримання необхідного кольору. Готові яйця вийняти і залишити висохнути.

Березове листя

Листя берези (можна брати сухі) відварити протягом 10-15 хвилин. В цей відвар покласти сирі яйця і варити до готовності.

Чим фарбувати яйця на Паску

Цитрусові

Щоб отримати яскравий жовтий колір, необхідно зварити яйця у звичайній воді і натерти їх соком апельсина або лимона.

Чорниці

Морожену чорницю залити водою. Додати трохи оцту і проварити 15 хвилин. У відвар покласти зварені яйця і тримати до отримання красивого кольору.

Журавлинний сік

У каструлю з журавлиною залити води, додати кілька ложок оцту і варити близько 30 хвилин. Додати туди варені яйця і настоювати кілька годин до красивого кольору.

Щоб яйця після фарбування яскраво блищали, необхідно натерти їх рослинною олією. Якщо хочете отримати більш насичений колір, то необхідно відвар з яйцями залишити в холодильнику на ніч. Так барвник краще буде триматися.

Також "Телеграф" пропонує читачам прості рецепти смачних пасок та ідеальної глазурі.

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Крашанка, Паска, Великдень, Рецепти.
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