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Кабачки з пармезаном: простий рецепт приготування в духовці

Кабачки з пармезаном: простий рецепт приготування в духовці
07:20 Сьогодні Телеграф

З простих і звичайних для нас продуктів, можна приготувати шалено смачну страву. Для нашого наступного рецепта знадобляться інгредієнти, які, цілком можливо, прямо зараз знаходяться у вашому холодильнику. Ловіть нескладний спосіб приготувати смачні кабачки з пармезаном в духовці!

 

Інгредієнти:

  • Кабачки - 1 шт.;
  • Яйця - 2 шт.;
  • Пармезан - 150 г;
  • Хлібні сухарі - 8 ст. л.;
  • Борошно пшеничне - 3 ст. л.;
  • Сушені трави (найкраще - прованські);
  • Сіль;
  • Перець мелений.

Соус:

  • Сметана або йогурт без добавки - 200 г;
  • Лимонний сік - 1 ч. л.;
  • Часник - 1 зубчик;
  • Зелень;
  • Сіль;
  • Перець мелений.

Приготування:

Від кабачків відрізати кінчики та нарізати довгими брусочками. Якщо кабачок молодий, то шкірку можна не зрізати й насіння не видаляти.

Перекласти кабачки в глибоку миску, приправити сіллю, перцем і, за бажанням, сушеними травами. Добре перемішати.

Для панірування в мисці змішати тертий пармезан, хлібні сухарі та улюблені спеції.

В окрему миску розбити пару яєць, дрібку солі й злегка збити виделкою.

Тепер необхідно панірувати кабачки. Спочатку шматочок обваляти в борошні, після цього занурити в яйце, потім обваляти в хлібних крихтах з сиром.

Викласти кабачки на деко, змащене маслом або на пергамент.

Запікати близько 20-30 хвилин в розігрітій духовці до 180 градусів, до золотистої скоринки.

Поки кабачки в духовці, можна приготувати соус.

У миску викласти сметану або ж йогурт, додати трохи соку лимона, на смак сіль і перець, зубчик часнику і перемішати.

Можна додати будь-яку рубану зелень, наприклад, кріп, петрушку, кінзу або базилік. Перемішати й соус готовий!

Подавати кабачки разом з соусом і можна насолоджуватися!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Кабачки, Кулинария, Рецепти.
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