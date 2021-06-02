Кабачки з пармезаном: простий рецепт приготування в духовці

З простих і звичайних для нас продуктів, можна приготувати шалено смачну страву. Для нашого наступного рецепта знадобляться інгредієнти, які, цілком можливо, прямо зараз знаходяться у вашому холодильнику. Ловіть нескладний спосіб приготувати смачні кабачки з пармезаном в духовці!
Інгредієнти:
Соус:
Приготування:
Від кабачків відрізати кінчики та нарізати довгими брусочками. Якщо кабачок молодий, то шкірку можна не зрізати й насіння не видаляти.
Перекласти кабачки в глибоку миску, приправити сіллю, перцем і, за бажанням, сушеними травами. Добре перемішати.
Для панірування в мисці змішати тертий пармезан, хлібні сухарі та улюблені спеції.
В окрему миску розбити пару яєць, дрібку солі й злегка збити виделкою.
Тепер необхідно панірувати кабачки. Спочатку шматочок обваляти в борошні, після цього занурити в яйце, потім обваляти в хлібних крихтах з сиром.
Викласти кабачки на деко, змащене маслом або на пергамент.
Запікати близько 20-30 хвилин в розігрітій духовці до 180 градусів, до золотистої скоринки.
Поки кабачки в духовці, можна приготувати соус.
У миску викласти сметану або ж йогурт, додати трохи соку лимона, на смак сіль і перець, зубчик часнику і перемішати.
Можна додати будь-яку рубану зелень, наприклад, кріп, петрушку, кінзу або базилік. Перемішати й соус готовий!
Подавати кабачки разом з соусом і можна насолоджуватися!