У Якутську виявили контейнер з сотнею трупів собак і кішок

Контейнер з трупами тварин знаходився у пункті перетримки.

У Російському Якутську волонтери виявили контейнер з десятками собак та кішок з перерізаним горлом.

"Вчора вночі волонтери розкрили контейнер на задньому дворі пункту перетримки, там виявилося близько 100 трупів тварин. Усіх перебили", — повідомила зоозахисниця Злата Сичова, передають російські ЗМІ.

За її словами, зараз на місці працюють співробітники поліції.

Працівники пункту перетримки заявили, що всі претензії слід направляти республіканському департаменту ветеринарії. У відомстві, своєю чергою, повідомили, що все було законно, — піддали евтаназії 72 собаки, які нібито контактували з інфікованою сказ особиною. Мер Якутська заявила, що вона не давала таких вказівок.