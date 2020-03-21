У Росії вже більше 300 випадків інфікування коронавірусом

Кількість інфікованих новою коронавірусною інфекцією зросла до 306, за добу виявилм 53 нових вападків захворювання.

У Росії за добу число заражених коронавірусом COVID-19 зросла на 53, повідомили в оперативному штабі. Загальна кількість хворих збільшилася з 253 до 306 "Коммерсант".

Нові випадки зараження зафіксовані в 18 регіонах країни. З них шість в Москві, 17 — в Підмосков’ї.

Всі заражені в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавіруса.Вони госпіталізовані і знаходяться в інфекційних боксах. Люди, які контактували з хворими, визначені, їх помістять під медичний нагляд і обстежують.

Як стверджують в оперативному штабі, летальних випадків від COVID-19 в Росії не зафіксовано. Однак 19 березня в Москві померла 79-річна пацієнтка з пневмонією, що виникла як ускладнення при коронавірусній інфекції. Причиною смерті московська влада назвала тромб, який відірвався.