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У Росії вже більше 300 випадків інфікування коронавірусом

У Росії вже більше 300 випадків інфікування коронавірусом
16:48 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф УНН

Кількість інфікованих новою коронавірусною інфекцією зросла до 306, за добу виявилм 53 нових вападків захворювання.

У Росії за добу число заражених коронавірусом COVID-19 зросла на 53, повідомили в оперативному штабі. Загальна кількість хворих збільшилася з 253 до 306 "Коммерсант".

Нові випадки зараження зафіксовані в 18 регіонах країни. З них шість в Москві, 17 — в Підмосков’ї.

Всі заражені в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавіруса.Вони госпіталізовані і знаходяться в інфекційних боксах. Люди, які контактували з хворими, визначені, їх помістять під медичний нагляд і обстежують.

Як стверджують в оперативному штабі, летальних випадків від COVID-19 в Росії не зафіксовано. Однак 19 березня в Москві померла 79-річна пацієнтка з пневмонією, що виникла як ускладнення при коронавірусній інфекції. Причиною смерті московська влада назвала тромб, який відірвався.

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РФ, Инфекция, Пандемия, Росія, Коронавірус, Covid-19.
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