Дитсадки Ставропілля не йдуть на карантин

Батьки попросили відмінити карантин у дитячих садочках Старопілля.

Дитсадки Ставропілля працюватимуть, але чи водити туди дітей - вирішуватимуть самі батьки, повідомив глава Міносвіти краю Євген Козюра журналістам у неділю.

"Надійшло чимало запитань з приводу роботи дитячих садків у найближчі тижні. Ці питання стосуються того, що дітей залишити ні з ким, а лікарняний брати недоцільно. (...) Ухвалено рішення, що в найближчі тижні, з понеділка, всі дитячі садки працюють у штатному режимі. Батьки матимуть можливість самостійно приймати рішення про те, чи вести дитину в дитячий садок", - сказав Козюра.

Раніше губернатор Ставропілля повідомляв, що з метою недопущення поширення коронавірусу з понеділка і до 12 квітня дитячі садки регіону будуть закриті на карантин.

Крім того, на аналогічний період школи краю йдуть на канікули. У цій частині рішення не змінено.