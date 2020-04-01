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У Москві на вулицю можна буде виходити лише за перепустками

У Москві на вулицю можна буде виходити лише за перепустками
05:45 Сьогодні Телеграф Українська правда

Жителям столиці Росії в період карантину буде потрібно отримувати дозвіл для кожного виходу з дому.

Жителям столиці Росії в період карантину буде потрібно отримувати дозвіл для кожного виходу з дому.

Про це вказують службові презентації Московської мерії

Москвичам в умовах карантину потрібно буде отримувати на сайті мерії QR-код для кожного виходу з дому, чи то "терміновий вихід з базових потреб" в магазин, викидання сміття, прогулянка з собакою або виїзд на дачу.

Без обмежень пересуватися по місту зможуть лише власники "заданих груп посвідчень" в тому числі співробітники силових відомств, уряду, столичної мерії, Держдуми і Ради федерації.

Передбачається, що жителі Москви повинні будуть зареєструватися на сайті уряду Москви, отримавши доступ до "особистого кабінету". У ньому вони повинні вказати "фактичне місце проживання", визначити "домашній район" і прикріпити власне фото. Після цього в кабінеті можна залишати "заявки" на вихід.

При цьому, наприклад, при виході з будинку для "базових потреб" користувач повинен буде вибрати причину такої дії: "магазин", "аптека" і "інше". Після "верифікації" громадянину видадуть унікальний QR-код на одну операцію. Лише після його отримання з кодом на смартфоні (або роздруківкою) громадянин може, власне, виходити з дому.

В уряді Москви зазначили, що поширена презентація може бути не фінальною версією документа.

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Москва, РФ, Инфекция, Пандемия, Росія, Коронавірус, Covid-19.
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