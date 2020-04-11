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У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів

У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
13:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: news.tut.by

10 тисяч безкоштовних тестів, отриманих з РФ, його країна витратила на перевірку транзитних пасажирів, далекобійників та будівельників АЕС із Росії.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей не знає, що мав на увазі прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коли говорив про надання Москвою допомоги Білорусі у боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє TUT.BY.

"Нам би самим хотілося зрозуміти, про яку допомогу йде мова", - заявив білоруський міністр в інтерв'ю виданню.

"Може, допомога (від росіян - ред.) в тому, що несподівано закрили кордони, поставивши нас у таке становище? Я досі згадую з жахом, як на початковому етапі ми отримували інформацію про те, що наших громадян, які мали квитки на літаки від російських туроператорів, просто викидали з літаків", - додав Макей.

Міністр також зазначив, що переговори щодо купівлі 30 тисячі тестів у РФ затягуються.

Окрім того, Макей висловив сумнів в ефективності тестів, вироблених у РФ, оскільки напередодні білоруський лікар Денис Проценко повідомив про ймовірність виявлення коронавірусу за допомогою російських тестів на рівні 60%.

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Як повідомлялося, у Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1981 випадок коронавірусу, при цьому тільки за останні 24 години кількість хворих зросла на 495 осіб.

При цьому 9 квітня прессекретар президента РФ Пєсков заявив, що Росія надає допомогу Білорусі у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Водночас подробиць він не надав.

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Росія, Білорусь, Коронавірус, Еспрес-тести.
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