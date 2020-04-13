У Росії планують лікувати хворих на COVID-19 плазмою крові перехворілих пацієнтів

У Росії 11 людей, які вилікувалися від коронавірусу, стали донорами крові для лікування інших.

Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативний штаб Москви по боротьбі з коронавірусом.

"В Інституті швидкої допомоги імені Н.В. Скліфосовського і МКЛ № 52 провели перші процедури переливання хворим з COVID-19 плазми крові донорів, які вже пройшли лікування від коронавирусу і одужали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найголовніше встановити, на якому етапі хвороби, в якій дозі, і в якому поєднанні з іншими засобами реконвалесцента плазма дасть найбільший ефект

"На сьогоднішній день в Москві вже 11 видужалих від COVID-19 стали донорами плазми крові. Переливання отримали 7 пацієнтів, які зараз проходять лікування в міських клініках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Франції планують розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже вилікувалися від COVID-19.