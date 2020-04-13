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У Росії планують лікувати хворих на COVID-19 плазмою крові перехворілих пацієнтів

У Росії планують лікувати хворих на COVID-19 плазмою крові перехворілих пацієнтів
01:00 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

У Росії 11 людей, які вилікувалися від коронавірусу, стали донорами крові для лікування інших.

Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативний штаб Москви по боротьбі з коронавірусом.

"В Інституті швидкої допомоги імені Н.В. Скліфосовського і МКЛ № 52 провели перші процедури переливання хворим з COVID-19 плазми крові донорів, які вже пройшли лікування від коронавирусу і одужали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найголовніше встановити, на якому етапі хвороби, в якій дозі, і в якому поєднанні з іншими засобами реконвалесцента плазма дасть найбільший ефект

"На сьогоднішній день в Москві вже 11 видужалих від COVID-19 стали донорами плазми крові. Переливання отримали 7 пацієнтів, які зараз проходять лікування в міських клініках", - йдеться у повідомленні.

Собянін заявив, що COVID-19 у Москві "лише набирає оберти"

Нагадаємо, у Франції планують розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже вилікувалися від COVID-19.

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Все по темі:

Кровь, Плазма, Росія, Лікування, Коронавірус, Інститут швидкої допомоги імені Н.В. Скліфосовського, Донори.
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