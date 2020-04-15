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Середа, 15.04.2020
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Кількість інфікованих у Росії збільшилася до 24 тисяч

Кількість інфікованих у Росії збільшилася до 24 тисяч
13:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

В РФ зареєстровано більше ніж 3 тисячі нових випадків коронавірусу за добу; таким чином, загальна кількість хворих перевищила 24 тисячі.

Такі дані були оприлюднені 15 квітня на порталі стопкоронавірус.рф.

Повідомляється, що за 14 квітня в РФ зареєстровано 3385 нових випадків коронавірусу; таким чином, загальна кількість хворих становить 24 448 осіб.

За даними порталу, два нові випадки коронавірусу зафіксовано в Криму, ще один - в Севастополі. Загалом на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 42 випадки COVID-19.

У Москві за добу зафіксовано 1174 нові випадки коронавірусу, всього в столиці РФ 14 776 інфікованих. У Московській області виявлено ще 272 заражених, в Мурманській області - 137, в Санкт-Петербурзі - 130, в Ленінградській області - 108, в Республіці Комі - 97.

За добу померли 28 пацієнтів з коронавірусом. З моменту початку епідемії COVID-19 в Росії померли 198 осіб.

Одужали 1972 людини (+292 людини за добу).

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Станом на 14 квітня, в Росії проведено понад 1,517 мільйона тестів на коронавірус.

Випадки коронавірусної інфекції зафіксовано в усіх регіонах Росії, крім одного - республіки Алтай.

Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані 2 млн людей.

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Москва, Пандемия, Росія, Коронавірус, Інфіковані.
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