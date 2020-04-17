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У Білорусі - найбільший показник хворих на Covid-19 з початку спалаху

У Білорусі - найбільший показник хворих на Covid-19 з початку спалаху
15:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Загалом в країні зареєстровано 4779 осіб з наявністю коронавірусної інфекції.

коронавірус, а загальна кількість становить 4779 осіб. Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

«За останню добу (в Білорусі - ред.) було зареєстровано 575 випадків (COVID-19- ред.) - це рекордний показник з початку спалаху», - йдеться у повідомленні.

Найбільш «проблемним» регіоном залишається Мінськ з 2 308 хворими на COVID-19.

Одужали і виписані 342 пацієнти, а померли 42 людини.

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Наголошується, що зростання кількості хворих МОЗ пов'язує з тим, що стали проводити більше тестів. У Білорусі зробили 86 тис. 813 тестів на коронавірусну інфекцію. Зараз це 5,5 тисячі тестів за добу, а на початку спалаху було 300.

За прогнозом заступника міністра охорони здоров'я Олени Богдан, ситуація з реєстрацією від 300 до 400 випадків COVID-19 за добу в Білорусі триватиме ще два-три тижні.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальний, 547 589 пацієнтів одужали.

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Хвороба, Білорусь, Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу.
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