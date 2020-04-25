Газовий монополіст “Газпром” не виконав рішення Стокгольмського суду

Про це інформує PGNiG.

“Польська нафтогазова компанія інформує, що Газпром не виконує постанови кінцевого вироку арбітражного суду в Стокгольмі у позові, поданому PGNiG. Вирок, який було оголошено 30 березня 2020 року, змінив цінову формулу, якою визначалася ціна законтрактованого газу в Ямальському договорі. Попри це Газпром не виконує рішення, ухваленого в результаті багаторічного арбітражу, і надалі виставляє рахунки, спираючись на неіснуючу цінову формулу”, - йдеться в заяві польської компанії.

Як повідомляється, PGNiG звернулася до постачальника змінити рахунки з врахуванням вирок суду, який є “остаточним і обов’язковим для виконання обома сторонами”.

“PGNiG розцінює відсутність реакції з боку контрагента як свідоме невиконання вироку суду. Це є грубим порушенням умов Ямальського контракту, оскільки з моменту оголошення вироку арбітражного суду нова цінова формула автоматично стала частиною цього контракту”, - наголошує компанія.

Там додали, що повністю виконують рішення суду і вчасно здійснюють платежі за поставлений газ відповідно до нової цінової формули.

Як повідомили у PGNiG, компанія здійснить усі необхідні кроки з метою реалізації вироку арбітражного суду, зокрема стягнення переплати за поставки газу в Ямальському контракті, що здійснювалися з листопада 2014 року. За оцінками компанії, дії Газпрому, який не виконує вироку арбітражу, “мають ознаки зловживання домінуючою позицією”.

Польська компанія нагадує, що антиконкурентні дії Газпрому в останні роки були предметом провадження, здійснюваного Єврокомісією, в якому PGNiG вказувала, зокрема, на монополістську цінову практику Газпрому.

“PGNiG розглядає можливість інформування Єврокомісії про практику Газпрому, пов’язану з невиконанням постанов арбітражного вироку”, - наголошує компанія.

Як повідомлялося, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ. Відтак польська компанія вимагатиме у Газпрому компенсацію у розмірі близько 1,5 млрд дол. за переплату вартості газу з 2014 року.

У липні минулого року Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Нинішня ціна на російський газ не відповідає ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражного суду.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

Як відомо, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Польщі ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з 2023 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ із Норвегії. Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.