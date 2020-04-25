Скачать
Субота, 25.04.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби
Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
Відбулося жеребкування віртуального чемпіонату з тенісу
Відбулося жеребкування віртуального чемпіонату з тенісу
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

Газовий монополіст “Газпром” не виконав рішення Стокгольмського суду

Газовий монополіст “Газпром” не виконав рішення Стокгольмського суду
13:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Про це інформує PGNiG.

“Польська нафтогазова компанія інформує, що Газпром не виконує постанови кінцевого вироку арбітражного суду в Стокгольмі у позові, поданому PGNiG. Вирок, який було оголошено 30 березня 2020 року, змінив цінову формулу, якою визначалася ціна законтрактованого газу в Ямальському договорі. Попри це Газпром не виконує рішення, ухваленого в результаті багаторічного арбітражу, і надалі виставляє рахунки, спираючись на неіснуючу цінову формулу”, - йдеться в заяві польської компанії.

Як повідомляється, PGNiG звернулася до постачальника змінити рахунки з врахуванням вирок суду, який є “остаточним і обов’язковим для виконання обома сторонами”.

“PGNiG розцінює відсутність реакції з боку контрагента як свідоме невиконання вироку суду. Це є грубим порушенням умов Ямальського контракту, оскільки з моменту оголошення вироку арбітражного суду нова цінова формула автоматично стала частиною цього контракту”, - наголошує компанія.

Там додали, що повністю виконують рішення суду і вчасно здійснюють платежі за поставлений газ відповідно до нової цінової формули.

Як повідомили у PGNiG, компанія здійснить усі необхідні кроки з метою реалізації вироку арбітражного суду, зокрема стягнення переплати за поставки газу в Ямальському контракті, що здійснювалися з листопада 2014 року. За оцінками компанії, дії Газпрому, який не виконує вироку арбітражу, “мають ознаки зловживання домінуючою позицією”.

Польська компанія нагадує, що антиконкурентні дії Газпрому в останні роки були предметом провадження, здійснюваного Єврокомісією, в якому PGNiG вказувала, зокрема, на монополістську цінову практику Газпрому.

“PGNiG розглядає можливість інформування Єврокомісії про практику Газпрому, пов’язану з невиконанням постанов арбітражного вироку”, - наголошує компанія.

Як повідомлялося, наприкінці березня PGNiG виграла в арбітражному суді у Стокгольмі справу проти російського газового монополіста ВАТ “Газпром” щодо завищеної ціни на імпортований з Росії газ. Відтак польська компанія вимагатиме у Газпрому компенсацію у розмірі близько 1,5 млрд дол. за переплату вартості газу з 2014 року.

У липні минулого року Стокгольмський арбітражний суд у частковому вироку визнав право польської компанії вимагати зниження ціни на російський газ. Нинішня ціна на російський газ не відповідає ринковій, а тому в 2014 році польська компанія ініціювала перегляд контракту з Газпромом. Після невдалих переговорів у лютому 2016 року PGNiG подала позов проти російської компанії до Стокгольмського арбітражного суду.

Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році, передбачає поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з вимушеною формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку Газпром нав'язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022) не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу.

Як відомо, Польща намагається диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв, зменшуючи залежність від Росії. Для Польщі ключовим є будівництво Балтійського трубопроводу (Baltic Pipe), яким з 2023 року Варшава має намір постачати на польський ринок газ із Норвегії. Польща також купує зріджений газ із США, Катару та Норвегії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Газпром, Польща, Росія, PGNIG, Стокгольмский суд, Ціна на газ, Газовий монополіст.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
02 Абсолютні антитренди у взутті цього року
03 Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
04 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
05 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Модні сумочки весна-літо 2020
Модні сумочки весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся