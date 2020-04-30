СOVID-19 виявили у російського прем'єра

Виконувати обов'язки голови уряду РФ тимчасово буде перший заступник Мішустіна Бєлоусов.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив про те, що у нього виявили коронавірус.

"Тільки що стало відомо, що тести, які я здав на коронавірус, дали позитивний результат", - цитує "ТАСС" його слова під час відеозв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним.

Мішустін запропонував свого першого заступника Андрія Бєлоусова в якості кандидатури виконуючого обов'язки глави уряду на період його хвороби.

"Уряд продовжить роботу в штатному режимі, я планую перебувати в активному контакті телефоном і по відеозв'язку з усіх основних питань. В якості тимчасово виконуючого обов'язки пропоную кандидатуру [першого віце-прем'єра] Андрія Ремовича Бєлоусова", - уклав він.

На сьогодні в Росії зафіксовано понад 106 тисяч підтверджених випадків захворювання COVID-19. 1 073 хворих померли.