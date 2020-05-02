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На найбільшому плавзаводі в Росії стався вибух

На найбільшому плавзаводі в Росії стався вибух
11:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Одна людина загинула під час вибуху газу на найбільшому в Росії плавзаводі "Всеволод Сибірцев", порушено кримінальну справу.

«Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 143 КК РФ (порушення вимог охорони праці, що спричинило з необережності смерть людини)», - про це повідомила Інтерфаксу старший помічник керівника Далекосхідного слідчого управління на транспорті СКР Дарина Нємцева.

За інформацією слідства, в суботу вранці на судні "Всеволод Сибірцев", що знаходився на території АТ "Приморський завод", імовірно, під час проведення зварювальних робіт стався спалах і вибух газоповітряної суміші.

В результаті одна людина загинула, ще одна госпіталізована з травмами.

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Зараз встановлюються обставини події, проведено огляд місця події, призначено експертизи.

Раніше представник компанії-судновласника "Доброфлот" повідомив, що на плавзаводі, що знаходиться в приморському місті Находка, вибухнув газовий балон під час ремонтних робіт.

Судно "Всеволод Сибірцев" є плавучою рибоконсервною базою.

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Завод, Росія, Вибух, Всеволод сибір.
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