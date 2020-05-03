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У Росії за добу зареєстровано 9623 нових випадки коронавірусу

У Росії за добу зареєстровано 9623 нових випадки коронавірусу
01:51 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Понад 9623 нових випадків коронавірусної інфекції зареєстровано в Росії за минулу добу, за цим показником рекорд побито третій день поспіль, повідомляє оперштаб.

Понад 9623 нових випадків коронавірусної інфекції зареєстровано в Росії за минулу добу, за цим показником рекорд побито третій день поспіль, повідомляє оперштаб.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції Covid-19 – 9 623 у 83 регіонах, зокрема виявлено активно 4488 (46,6%) без клінічних проявів", - йдеться в повідомленні оперштабу в суботу.

Загалом випадків зараження в Росії за весь період – 124 054 (+8,4%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах, уточнюють у штабі.

Напередодні, 1 травня, добовий приріст становив 7,9 тис.нових випадків коронавірусу, 30 квітня добовий приріст вперше переступив 7 тисяч.

У Москві – 5358 нових випадків Covid-19 за добу, йдеться в повідомленні штабу. Отже, загальна кількість зареєстрованих у столиці діагнозів зросла до 62658.

На найбільшому плавзаводі в Росії стався вибух

За останню добу в Росії підтверджено 57 летальних випадків із коронавірусом, із них в Москві - 37. Кількість летальних випадків порівняно з минулою добою зменшилася більше ніж в 1,5 раза: 1 травня було 96 померлих, 30 квітня - 101, 29 квітня - 108. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків в Росії тепер становить 1222.

Виписано після одужання 1793 людини за минулу добу, з цього числа в Москві - 608. Загальна кількість одужали зросла до 15013 осіб.

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Росія, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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