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Росія знов оновила максимум з кількості хворих коронавірусом за добу

Росія знов оновила максимум з кількості хворих коронавірусом за добу
14:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

У Російській Федерації відбулося чергове оновлення зафіксованого напередодні максимального в абсолютному обчисленні приросту виявлених за добу випадків коронавірусу - 9614, водночас загальна кількість хворих в РФ становить 123 868.

Згідно з його даними, найбільше число нових випадків виявлено в Москві (+5358), Московській області (+807), Санкт-Петербурзі (+323), Нижньогородській (+320) і Мурманській (+143) областях. Про це повідомляється на сайті стопкоронавирус.рф.

За добу зафіксовано 56 смертей пацієнтів з коронавірусом. З початку епідемії в Росії від інфекції померла 1 221 людина.

Одужало 14 965 людей (+1789 осіб за добу).

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За даними стопкоронавирус.рф, зареєстрований перший померлий від коронавірусу в анексованому Росією Криму, точніше - в Севастополі. Всього на окупованому півострові за офіційними даними 186 інфікованих, 48 осіб видужало.

Як повідомлялося, в світі за станом на 2 травня інфікованими коронавірусом було 3 413 779 осіб. Вилікувалися від коронавірусної хвороби 1 086 844. Померло 239 773 особи.

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Рекорд, Инфекция, Росія, Хвороба, Коронавірус.
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