Микита Михалков звинуватив Біла Гейтса у намірі "чіпувати людей"

Російський режисер озвучив конспірологічну версію виникнення коронавірусу.

Конспірологія, яка заволоділа розумом багатьох людей по всій планеті на тлі коронавірусу нового типу, добралася і до відомого російського режисера і актора Микити Михалкова. Він звинуватив американського бізнесмена Білла Гейтса намір "чіпувати людство".

Про це він сказав в ефірі "Росії 24".

На його думку, засновник корпорації Microsoft хоче влаштувати всесвітній апокаліпсис.

Нагадаємо, раніше авторитетне американське видання New York Times написало про те, що мільярдер Білл Гейтс може бути причетний до створення коронавірусу. Газета посилається на дослідний центр Zignal Labs. Наголошується, що поширення нової інфекції може бути в інтересах засновника Microsoft. Нібито мільярдер хоче заробити на виробництві вакцини.

У новому випуску телепередачі "Бесогон ТБ" Михалков як доказ цієї версії привів якийсь патент під номером WO/2020/060606, який зареєструвала заснована Гейтсом компанія, що займається створенням вакцини від коронавірусу.

"Це не щеплення в нашому розумінні! Це чіпування!.. У тіло людини імплантується чіп, що виконує роль контролюючого органу на предмет відповідності характеристик щоденної активності для якоїсь кріптовалюти... Загальна мета - це скорочення людства, яке споживає занадто багато і споживає кисню, їжі і всього іншого", - заявив режисер.

При цьому він звернув особливу увагу на номер патенту, який схожий з описаним у Біблії "числом звіра": "Якось це насторожує "060606".

Як повідомляв УНІАН, коронавірус в Росії поширюється зі стрімкою швидкістю. Тільки за останню добу було зафіксовано майже 10 тисяч випадків інфікування.

Варто зазначити, що Міхалков неодноразово підтримував політику Путіна. Також виступав його довіреною особою в двох президентських кампаніях. Виступав на підтримку окупантів в Україні.