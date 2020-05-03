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Лукашенко відмовився скасувати парад на 9 травня

Лукашенко відмовився скасувати парад на 9 травня
14:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

"Ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо... подумайте, що скажуть люди, - скажуть, що злякалися", - Олександр Лукашенко.

"... ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни - ред.) вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, - скажуть, що злякалися", - заявив Лукашенко.

Разом з тим він попередив організаторів, що якщо буде прийнято цю пропозицію, то "нікого тягти на цей захід не треба".

"Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Досить сьогодні бажаючих - тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов", - наголосив президент Білорусі.

За його словами, серед бажаючих відвідати парад є і ветерани Збройних Сил.

"Учасників війни залишилося зовсім небагато. Вони розуміють, і ми повинні їх зберегти. Хоч вони і першими зажадали, щоб їх привезли на цей захід. Зрозуміло, що їм вже за 90. Подумаємо, як з ними бути. Я дотримуюся своєї тактики - старих треба поберегти. Ми всі бачимо, що всі ці інфекції насамперед чіпляються за старих, хоча хворіють і молоді. Тому нікого на цей масовий захід тягти не треба", - сказав Президент.

Крім того, за словами Лукашенка, окремі російські депутати і сенатори також висловили бажання відвідати парад у Мінську.

"Ми вітаємо це. Нехай приїжджають. Якщо треба для цього виділити кошти зв'язку, ми забезпечимо. У нас аеропорт відкритий. Думаю, ми з керівництвом Росії домовимося про перельоті бажаючих побувати у нас. Ми від наших друзів і братів не закриваємо двері", - запевнив білоруський лідер.

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В цілому Лукашенко впевнений, що парад - це не найнебезпечніеший з точки зору епідеміологів і вірусологів захід.

Нагадаємо, Президент Володимир Путін доручив змінити графік проведення параду Перемоги і відкласти всі заходи через епідемію коронавірусу.

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Все по темі:

Лукашенко, Парад, Карантин, Білорусь, Коронавірус, Обмеження, 9 травня, Проведуть, Не злякались.
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