У Росії більше інфікованих на коронавірус ніж у Франції

За минулу добу кількість заражених коронавірусом на території Російської Федерації зросла на 10 633 і становить 134 687 осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

"Кількість заражених новою коронавірусною інфекцією в Росії виросла за останню добу на 10 633, зараз налічується 134 687 інфікованих у всіх регіонах країни, Росія обійшла Францію і вийшла на шосте місце у світі за кількістю випадків зараження", - йдеться у повідомленні.

Одужали на цей час 16 639 осіб, 1 280 людей померли.

Згідно з останніми даними, добове зростання становило 8,6%. Зазначається, що 5 345 (50,3%) нових зафіксованих випадків визначено як безсимптомні. Нові випадки виявлені в 85 регіонах, у тому числі 5948 випадків в Москві (добове зростання в столиці становило 9,5%), 822 - в Московській області, 295 - у Санкт-Петербурзі, 252 - в Нижегородській області, 238 - в Мурманській, 136 - у Дагестані.

У світі станом на ранок 3 травня зафіксовано 3 497 006 випадків зараження коронавірусом, 244 874 людини померли, 1 126 277 - одужали.