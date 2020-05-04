Сербія хоче скасувати надзвичайний стан через коронавірус

Кількість нових хворих упродовж семи днів поспіль становить менш ніж п’ять відсотків.

Сербія збирається скасувати надзвичайний стан через ситуацію з COVID-19, повідомив президент Александар Вучич в ефірі телеканалу Pink 3 травня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

За його словами, 6 травня за скасування надзвичайного стану голосуватиме парламент. Він діє з 15 березня й передбачає закриття кордонів, а також комендантську годину вночі та на вихідних.

З 4 травня автобуси та залізниця відновлюють роботу. Водночас пасажири змушені будуть носити маски. Торговельні центри, кафе та ресторани також відкриють.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Сербії виявили 9 464 випадки COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 193 людини.