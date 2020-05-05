У Росії кількість інфікованих на Covid-19 перевищила 150 тисяч осіб

За останню добу зафіксовано 95 летальних випадків.

У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 150 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в оперативному штабі боротьби з коронавірусом.

"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 155 тис. 370 випадків коронавірусу у 85 регіонах. За весь період зафіксовано 1 тис. 451 летальний результат, одужали 19 тис. 865 осіб!", - йдеться в повідомленні.

За останню добу в Росії виявлено 10 тис. 102 нові випадки коронавірусу. З них 49,1% не мали клінічних проявів хвороби. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 95 летальних випадків.