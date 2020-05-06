Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19

На тлі глобальних зусиль щодо подолання пандемії коронавірусу РФ проводить дезінформаційну кампанію проти США щодо походження вірусу.

Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент під час відеоконференції «Зміцнення відносин між США і Східною Європою під час пандемії», проведену у середу Німецьким фондом Маршала у США.

«На жаль, коли ми шукаємо шляхи подолання кризи, Росія продовжує докладати зусиль для поширення дезінформації. Росія бреше про походження вірусу. Це поширюється в Україні, Вірменії через підконтрольні медіа», - сказав американський дипломат.

Він також заявив, що інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу «1+1», який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, минулого тижня у програмі «Секретні матеріали», яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.

«Ця історія була поширена в Україні Віктором Медведчуком, підготовленим в КГБ адвокатом, через упередженість якого у 70-ті роки Василь Стус був відправлений до Сибіру, у ГУЛАГ», - заявив Кент.

Наголошувалося, що фейк про американську біологічну зброю в Україні був активно поширений у російських пропагандистських ЗМІ, а також озвучений представником російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО.

За інформацією "Детектор медіа", сюжет програми «Секретні матеріали» про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні, вийшов у ефірі 27 квітня. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили понад чотири тисячі лабораторій, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило.

Згідно з матеріалом "Детектор медіа", цей сюжет грунтується на інформації, вперше оприлюдненій на сайті партії «Опозиційна платформа — За життя» 15 квітня. На цьому вебресурсі було опубліковане публічне звернення Віктора Медведчука до керівництва держави про те, що в Україні діють 15 військових лабораторій США.

23 квітня посольство США заперечило інформацію про створення військових лабораторій.