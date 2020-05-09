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У Мінську пройшов військовий парад

У Мінську пройшов військовий парад
14:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

У центрі столиці Білорусі пройшов парад, присвячений 75-річчю закінчення Другої світової війни в Європі.

У місті оголошено народні гуляння та святкові концерти, передає Радіо Свобода.

Заходи проходять під час спалаху коронавірусної інфекції, опозиція звинувачує владу у безвідповідальному ставленні до населення.

У Білорусі офіційно підтверджено 21 101 випадок коронавірусної інфекції. 121 людина померла, 5484 одужали. Критики звинувачують медичну владу у заниженні статистики. В країні не запроваджено карантинні заходи, влада визнавала брак масок і респіраторів.

У параді у Мінську в суботу, 9 травня, брали участь близько 3 тисяч військовослужбовців і понад 150 одиниць техніки. За ним спостерігали десятки тисяч глядачів.

Президент Олександр Лукашенко на виступі назвав парад »не демонстрацією сили, а даниною пам'яті героїчної історії", і закликав світ не засуджувати Білорусь за проведення параду під час пандемії.

"У цьому шаленому, що втратив орієнтири, світі, знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи: не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас, спадкоємців Перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. А якщо і був би - ми б вчинили так само", - заявив Лукашенко.

В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч

Як повідомлялося, у світі станом на 9 травня зафіксовано 4 030 027 випадків інфікування коронавірусів, померли 276 496 осіб, одужали - 1 394 953. За даними Worldometers, у Білорусі - 21 101 випадок інфікування, померла 121 особа.

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Все по темі:

Лукашенко, Минск, Білорусь, Європа, День Перемоги, 75-річчю закінчення Другої світової війни.
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