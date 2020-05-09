У РФ пройшов парад до 9 травня під час епідемії

Разом з офіційною частиною параду в Росії відбулась щорічна акція "Безсмертний полк" зі значним скупченням громадян, попри чинні карантинні обмеження.

Росія відзначила День Перемоги над нацистами 9 травня, попри спалах епідемії коронавірусу і зростання кількості інфікованих.

Напередодні у Кремлі обіцяли, що парад відбудеться, але не з критичною кількістю глядачів.

На Красну площу росіяни, зокрема, вивели важку техніку і влаштували кольорове шоу з участю військових літаків. Президент Росії Володимир Путін традиційно поклав квіти до пам’ятника визволителям і був на значній відстані від інших, без маски.

Разом з офіційною частиною параду в Росії відбулась щорічна акція «Безсмертний полк» зі значним скупченням громадян, попри чинні карантинні обмеження.

Станом на 9 травня в Росії уже 198 676 інфікованих коронавірусом. Щодня число заражених там зростає на десятки тисяч. За останню добу виявлено 10 817 нових випадків хвороби. За швидкістю і кількістю інфікувань Росія у світі займає п’яте місце – після США, Іспанії, Італії та Британії. 1 827 росіян вже померли.