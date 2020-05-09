Ексглава МЗС Австрії писатиме для кремлівського Russia Today

Про це заявила у Twitter головний редактор RT та МІА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, яка стала відомою передусім через запрошення на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, буде писати авторські колонки на сайті російського пропагандистського ресурсу "RT" (Russia Today).

"Та сама ексміністр закордонних справ Карін Кнайссль, з якою на її весілля танцював Путін, тепер писатиме для нас авторські колонки", - заявила головред кремлівського мовника.

На сайті російського пропагандистського каналу вже з’явилася перша колонка, присвячена автомобілям, авторства Карін Кнайссль, яка представлена як "аналітик у сфері енергетики та автор книг, колишній міністр закордонних справ Австрії".

Австрійські ЗМІ також активно повідомили про нову роботу Кнайссль. Як пише провідна газета Der Standard у статті під заголовком "Колишня міністерша Кнайссль тепер працює на Путіна", 55-річна Карін Кнайссль останнім часом мала як сімейні проблеми (розлучення з чоловіком), так і фінансові.

Зазначається, що ексклава МЗС у суботу підтвердила австрійському АРА, що писатиме колонки для RT, однак це буде не на постійній основі, а лише на конкретні теми. При цьому вона не стала коментувати міжнародну репутацію RT як кремлівського пропагандистського ресурсу.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (призначена від правопопулістської та проросійської "Австрійської партії свободи", FPO) прославилася своїм скандальним весіллям. Вона запросила на святкування, що відбулося у серпні 2018, президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, а під час танцю зробила перед ним глибокий реверанс. Представники української влади заявили тоді, що участь Путіна у весіллі австрійського міністра дискредитує Австрію як нейтральну державу.