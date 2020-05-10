У Білорусії 22 тисячі випадків коронавірусу

Число випадків коронавірусної хвороби у Білорусі перевалило за позначку у 22 тисячі хворих.

Про це повідомляє БелТА.

"Як повідомило міністерство охорони здоров’я, у 22 052 людей було підтверджено захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні у Білорусі проведено 251 771 тест на коронавірусну хворобу, - повідомили у відомстві.

6050 пацієнтів, у яких раніше діагностували хворобу COVID-19, вже одужали в Білорусі. 126 пацієнтів померли протягом усього періоду поширення епідемії коронавірусу в країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 травня у світі зафіксовано 4 014 320 випадків коронавірусу, 276 237 осіб загинули та 1 385 581 одужали.