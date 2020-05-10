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У РФ кількість заражених на COVID-19 перевалила за 200 тисяч

У РФ кількість заражених на COVID-19 перевалила за 200 тисяч
14:31 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Жертвами COVID-19 стали майже 2 тисячі людей.

У Росії кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 перевищила 200 тисяч.

Про це повідомляє оперативний штаб у своєму Telegram-каналі.

Так, від початку пандемії у РФ зафіксовано 209 688 випадків коронавірусної інфекції. Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, померло 1 915 осіб, одужало - 34 306 людей. 

Так, минулої доби виявили ще 11 012 хворих, з них у Москві - 5 551 людина. Кількість смертей за останню добу становила 88 осіб, вилікувалися - 2 390 осіб.

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Станом на ранок 10 травня кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 4 мільйони.

Жертвами хвороби стали понад 279 тисяч людей. Водночас одужали від хвороби більш ніж 1,3 мільйона пацієнтів.

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Все по темі:

РФ, Пандемия, Росія, Коронавірус, Covid-19.
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