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У Росії випробували нову гіперзвукову ракету

У Росії випробували нову гіперзвукову ракету
08:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Випробування нової гіперзвукової авіаційної ракети проведені недавно в Росії з борта бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3. Ракета створюється для модернізованої версії літака Ту-22М3М. "Нещодавно проведені випробування нового гіперзвукового вироби на Ту-22М3. Ракета увійде до складу номенклатури озброєння модернізованого Ту-22М3М разом з рядом інших новітніх авіаційних засобів ураження", - сказало джерело в оборонно-промисловому комплексі.

Джерело відзначило, що робота над новим боєприпасом почалася кілька років тому, випробування ракети повинні завершитися разом з роботою над модернізованим бомбардувальником Ту-22М3М.

У прес-службі ПАТ "Туполєв" відмовилися від коментарів.

Раніше російський оборонно-промисловий комплекс розробив два види авіаційних гіперзвукових ракет. Одна з ракет отримала назву "Кинджал" і застосовується на винищувачі МіГ-31к, вона здатна розганятися до 10 швидкостей звуку і створена на базі ракети наземного комплексу "Іскандер". Ще одна гіперзвукова авіаракета створюється для винищувача п'ятого покоління Су-57 і повинна розміщуватися всередині його фюзеляжу. Назва ракети і характеристики невідомі.

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Нагадаємо, США заявили про успішне випробування надзвукової ракети.

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Ракета, Росія, Гіперзвукова, Авіаційна, Виробування.
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