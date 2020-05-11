У Росії випробували нову гіперзвукову ракету

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Випробування нової гіперзвукової авіаційної ракети проведені недавно в Росії з борта бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3. Ракета створюється для модернізованої версії літака Ту-22М3М. "Нещодавно проведені випробування нового гіперзвукового вироби на Ту-22М3. Ракета увійде до складу номенклатури озброєння модернізованого Ту-22М3М разом з рядом інших новітніх авіаційних засобів ураження", - сказало джерело в оборонно-промисловому комплексі.

Джерело відзначило, що робота над новим боєприпасом почалася кілька років тому, випробування ракети повинні завершитися разом з роботою над модернізованим бомбардувальником Ту-22М3М.

У прес-службі ПАТ "Туполєв" відмовилися від коментарів.

Раніше російський оборонно-промисловий комплекс розробив два види авіаційних гіперзвукових ракет. Одна з ракет отримала назву "Кинджал" і застосовується на винищувачі МіГ-31к, вона здатна розганятися до 10 швидкостей звуку і створена на базі ракети наземного комплексу "Іскандер". Ще одна гіперзвукова авіаракета створюється для винищувача п'ятого покоління Су-57 і повинна розміщуватися всередині його фюзеляжу. Назва ракети і характеристики невідомі.

Нагадаємо, США заявили про успішне випробування надзвукової ракети.