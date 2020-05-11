Amnesty заявляє про атаки Росії та сил Асада на школи і лікарні

«На підставі інтерв'ю, супутникових знімків, журналів спостереження за літаками та перехопленого радіозв'язку літаків Amnesty International зафіксувала незаконні напади сирійських урядових та російських сил на лікарні та школи в районі Ідліба та західного Алеппо, що провокують гуманітарну кризу. Дослідження також показує, що в роботу гуманітарних організацій втручалася Хаят Тахрір аль-Шам - найбільша коаліція збройних формувань на північному заході. Цивільне місцеве населення знаходиться під загрозою, якщо важливий механізм ООН щодо надання гуманітарної допомоги через кордон з Туреччиною не буде поновлений. Рада Безпеки ООН повинна гарантувати, щоб цей механізм залишався», - про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International, що доступний на її сайті.
У період з травня 2019 року по лютий 2020 року спостерігачі організації нарахували щонайменше 18 таких нападів на північному заході Сирії. П'ять лікарень після цих нападів зачинилися, у двох випадках сирійські урядові сили використали заборонені у світі бочкові бомби.
Як зазначає Amnesty International, напади на школи та лікарні - це «серйозне порушення міжнародного гуманітарного права», воєнні злочини та злочини проти людства.
Звіт організації ґрунтується на інтерв'ю з понад 70 особами, зокрема, свідками, біженцями, лікарями, вчителями, працівниками ООН тощо.
Як відомо, Росія підтримує режим сирійського президента Башара Асада. Російська військова авіація почала завдавати ударів по позиціях повстанців у вересні 2015 року, за її підтримки сирійським урядовим військам вдалося відбити кілька стратегічно важливих регіонів Сирії.