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Європарламент дав згоду на спрощення візового режиму з Білоруссю
Європарламент дав згоду на спрощення візового режиму з Білоруссю

Європарламент дав згоду на спрощення візового режиму з Білоруссю

Європарламент дав згоду на спрощення візового режиму з Білоруссю
10:57 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Також було ухвалено угоду про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Європейський парламент рекомендував Євросоюзу схвалити угоди з Білоруссю про спрощену процедуру видавання віз.

Як повідомляє "Німецька хвиля", за це на пленарному засіданні у Брюсселі проголосували 634 євродепутати, проти виступили 48 парламентаріїв, утрималися чотири.

Угода про візи стосується дозволів на короткотермінові поїздки, тобто до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Згідно з документом, візи коштуватимуть 35 євро для громадян і Білорусі, і ЄС. Від сплати візового збору будуть звільнені, зокрема, діти до 12 років, люди з інвалідністю, школярі, студенти, представники організацій громадянського суспільства.

Як і нині, заявники повинні будуть пояснити мету поїздки. Але для низки категорій осіб перелік необхідних документів скоротять. Це стосуватиметься, наприклад, бізнесменів, водіїв транспорту під час міжнародних перевезень, журналістів, а також людей, які вирушають до ЄС із науковою чи творчою метою. Передбачено й можливість видавання багаторазових віз терміном на один або п'ять років.

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Громадяни країн ЄС можуть відвідувати Білорусь без візи терміном до 30 днів. Умова для цього - в'їзд через аеропорт Мінська.

Також Європейський парламент підтримав угоду про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Її підтримали 560 євродепутатів, 117 голосували проти, а 13 утрималися.

Цей документ був однією з умов спрощення візового режиму. Згідно з нею, Білорусь погоджується приймати своїх громадян, якщо вони не мають дозволу перебувати на території ЄС або якщо вони втратили таке право. Те саме стосується неповнолітніх дітей і членів подружжя таких осіб, якщо в них немає окремого дозволу на перебування на території ЄС.

Держави ЄС матимуть такі самі зобов'язання перед Мінськом.

Переговори щодо цих двох угод розпочалися у 2014 році. Їх завершили шість років потому. Документи підписали в січні 2020 року.

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Білорусь, Євросоюз, Європарламент, Візовий режим.
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