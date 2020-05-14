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Кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 250 тисяч

Кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 250 тисяч
12:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Упродовж минулої доби у Російській Федерації зафіксовано 9942 нових випадки інфікування коронавірусом. Загальна кількість заражених у країні - 251874 особи.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, як і раніше найбільше хворих за добу в Москві (+4712 особи), далі йдуть Підмосков'я (+918), Петербург (+460), Нижегородська область (+238).

За минулу добу померли ще 93 пацієнта з COVID-19. Всього з початку поширення коронавірусу в Росії померли 2301 осіб.

Одужали 53 388 осіб (+5501 осіб за минулу добу).

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За кількістю інфікованих COVID-19 Росія залишається на третьому місці у світі після США (1,430 млн.) І Іспанії (271,1 тис.)

Станом на 14 травня у світі зафіксовано 4429744 випадки коронавірусу, зокрема 298174 особи померли і 1 659791 особа видужала.

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Росія, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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