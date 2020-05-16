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В Росії кількість заражених вже перевищує 270 тисяч

В Росії кількість заражених вже перевищує 270 тисяч
12:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

У Росії за минулу добу зареєстровано 9 187 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в країні - 271 650 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, найбільше нових випадків зараження у Москві - 3 505 осіб за добу, Московській області - 937, Санкт-Петербурзі - 525.

Одужали з початку епідемії 62 989 осіб (+4 917 за добу).

За добу в Росії померли 119 осіб, у яких було підтверджено COVID-19. Всього з початку епідемії в країні померли 2 533 людини, які заразилися новим коронавірусом.

Можна відзначити, що приріст нових випадків COVID-19, за офіційними даними, демонструє тенденцію до зниження. Однак показник числа померлих пацієнтів з коронавірусом у Росії в суботу став рекордно високим за весь час: за добу зареєстровано 119 летальних випадків (попередній рекорд було встановлено напередодні - 113). При цьому напередодні ЗМІ повідомляли, що російська влада маніпулювала статистикою, занижуючи кількість померлих від COVID-19.

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Станом на 16 травня в світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусу, зокрема 308 676 осіб померли і 1 761 062 одужали.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США, Іспанія і Російська Федерація.

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Пандемия, Росія, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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