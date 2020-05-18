Скачать
Понеділок, 18.05.2020
Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
Коронавірус дістався до індіанських племен в Бразилії
Коронавірус дістався до індіанських племен в Бразилії
Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
Астролог назвав головних щасливчиків другої половини травня
Астролог назвав головних щасливчиків другої половини травня

Росіян попередили про небезпеку фасованих креветок

Росіян попередили про небезпеку фасованих креветок
09:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

При цьому в новому дослідженні продукції не було виявлено перевищення вмісту важких металів і радіонуклідів.

"Роскачество" повторно перевірило фасовані креветки і виявило, що продукція двох виробників перевищує допустимі норми вмісту миш'яку.

Як повідомляє ТАСС, експерти перевірили на якість і безпека продукцію семи торгових марок. Вони також оцінили, була виробниками проведена робота над помилками, які були виявлені в попередньому дослідженні. Продукція низки торгових марок була перевірена на наявність поліхлорованих біфенілів, антибіотиків, миш'яку і небезпечних для здоров'я важких металів (свинець, ртуть, кадмій) і мікроорганізмів.

За словами експертів, дослідження показують, що миш'як, що міститься в організмі водних безхребетних, для людини може бути безпечним. В організації зазначили, що допустимий рівень вмісту цього елемента в харчової рибної продукції регламентується Технічним регламентом ТЗ "ПРО безпеку харчової продукції".

За словами Любові Абрамової, заступника керівника департаменту з питань якості харчової рибної продукції ФГБНУ ВНІРО, встановлена норма вмісту миш'яку для безхребетних, риб, водоростей, молюсків і продукції з них визначається загальним змістом цього елемента, тобто сумою змісту органічно і неорганічних пов'язаних форм.

Влада Росії заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом

За даними Роскачества, при новому дослідженні продукції не було виявлено перевищення вмісту важких металів і радіонуклідів (стронцію і цезію). У всіх досліджених марок мікробіологічні показники також відповідали вимогам. У креветках немає барвників та консервантів (у тому числі солі сорбінової і бензойної кислот).

Згідно з результатами випробувань, якість продукції чотирьох торгових марок покращився. Так, якщо раніше у "Бухти достатку" і Agama маса нетто фактично відрізнялася від заявленої, то при повторному дослідженні виявилося, що цей недолік був усунений. У рамках минулого дослідження експерти виявили в креветках "Бухта изобилия" надлишок вологи, а в креветках Fine Life - недолік, але нинішнє випробування показало нормальний рівень вологості в продукції обох торгових марок.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Креветки, Продукті, Росія, Небезпека, Миш'як, Фасування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
02 Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
03 Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
04 Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
05 Шевченко розповів про взаємини із Ребровим
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У МОЗ розказали, хто найчастіше хворіє та помирає від коронавірусу
У МОЗ розказали, хто найчастіше хворіє та помирає від коронавірусу
Поновлення сезону у Першій і Другій лігах можуть перенести
Поновлення сезону у Першій і Другій лігах можуть перенести
Названо найнебезпечніші знаки Зодіаку
Названо найнебезпечніші знаки Зодіаку
Міноборони США розповіло про ще вісім випадків зустрічі з НЛО
Міноборони США розповіло про ще вісім випадків зустрічі з НЛО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся