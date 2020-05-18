Росіян попередили про небезпеку фасованих креветок

При цьому в новому дослідженні продукції не було виявлено перевищення вмісту важких металів і радіонуклідів.

"Роскачество" повторно перевірило фасовані креветки і виявило, що продукція двох виробників перевищує допустимі норми вмісту миш'яку.

Як повідомляє ТАСС, експерти перевірили на якість і безпека продукцію семи торгових марок. Вони також оцінили, була виробниками проведена робота над помилками, які були виявлені в попередньому дослідженні. Продукція низки торгових марок була перевірена на наявність поліхлорованих біфенілів, антибіотиків, миш'яку і небезпечних для здоров'я важких металів (свинець, ртуть, кадмій) і мікроорганізмів.

За словами експертів, дослідження показують, що миш'як, що міститься в організмі водних безхребетних, для людини може бути безпечним. В організації зазначили, що допустимий рівень вмісту цього елемента в харчової рибної продукції регламентується Технічним регламентом ТЗ "ПРО безпеку харчової продукції".

За словами Любові Абрамової, заступника керівника департаменту з питань якості харчової рибної продукції ФГБНУ ВНІРО, встановлена норма вмісту миш'яку для безхребетних, риб, водоростей, молюсків і продукції з них визначається загальним змістом цього елемента, тобто сумою змісту органічно і неорганічних пов'язаних форм.

За даними Роскачества, при новому дослідженні продукції не було виявлено перевищення вмісту важких металів і радіонуклідів (стронцію і цезію). У всіх досліджених марок мікробіологічні показники також відповідали вимогам. У креветках немає барвників та консервантів (у тому числі солі сорбінової і бензойної кислот).

Згідно з результатами випробувань, якість продукції чотирьох торгових марок покращився. Так, якщо раніше у "Бухти достатку" і Agama маса нетто фактично відрізнялася від заявленої, то при повторному дослідженні виявилося, що цей недолік був усунений. У рамках минулого дослідження експерти виявили в креветках "Бухта изобилия" надлишок вологи, а в креветках Fine Life - недолік, але нинішнє випробування показало нормальний рівень вологості в продукції обох торгових марок.