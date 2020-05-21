Росія збільшує кількість зброї за 60 км від українського кордону

Це вже друге поповнення цією зброєю окремого самохідного артилерійського полку РФ у 2020 році.

Російські військові у Брянській області, всього за 60 км від України, отримали чергову партію з 10-ти самохідних гаубиць 2С33 "Мста-СМ2".

Про це повідомляє Defense Express.

Це вже друге поповнення цією зброєю окремого самохідного артилерійського полку РФ у 2020 році. Перші 15 гаубиць росіяни отримали у січні. До кінця року Росія планує повністю переозброїти полк.

Швидкість стрільби 2С33 "Мста-СМ2" – понад 10 пострілів за хвилину, дальність – до 29 км. Призначена для знищення артилерійських та мінометних батарей, броньованої техніки, засобів ППО і ПРО, протитанкових засобів, а також живої сили противника.

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