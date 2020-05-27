В Росії у домашньої кішки виявили коронавірус

У Росії вперше підтвердили коронавірус у домашньої кішки.

У Росії підтвердили перший випадок зараження домашньої кішки коронавірусом.

Про це повідомив заступник керівника Россільгоспнагляду Микола Власов, пише ТАСС.

"В результаті проведеного аналізу та підтверджуваного додаткового дослідження у кішки був підтверджений COVID-19. Тварину поміщено на карантин за місцем проживання господаря", - сказав він.

За словами Власова, 18 травня власник п'ятирічної кішки звернувся в підвідомчий Россільгоспнагляду Всеросійський державний центр якості і стандартизації лікарських засобів для тварин і кормів, щоб протестувати вихованця на коронавірус. До цього кішку оглянув ветеринарний лікар однієї з московських клінік, який і відправив тварину в центр.

Як пояснив заступник голови Россільгоспнагляду, у кішки взяли мазки зі слизової оболонки гортані і носової порожнини, а отриманий біоматеріал досліджували методом ПЛР за розробленою центром методикою виявлення коронавірусу у тварин.

При цьому Россільгоспнагляд не вважає за необхідне вживати заходів щодо домашніх або диких тварин через виявлення коронавірусу у кішки. "Зараз немає ніяких підстав для вжиття заходів щодо домашніх або диких тварин, які можуть поставити під удар їх благополуччя і здоров'я або можуть мати негативний вплив на біорізноманіття", - сказав Власов.

Раніше вчені з США та Японії прийшли до висновку, що коти можуть заражатися коронавірусом один від одного.