Лукашенко про президентські вибори: У нас немає Пашинянів і Зеленських

Лукашенко заявив, що під час виборів у Білорусі "майданів не буде".

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що в період проведення в країні президентських виборів "майданів" у країні не буде. Про це Лукашенко сказав у понеділок, 1 червня, цитує державна агенція БелТА, інформує УНН.

"Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували", — сказав Лукашенко, цитує DW.

"Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що майданів в Білорусі не буде", — наголосив він.

Президент Білорусі закликав не проводити аналогії з деякими попередніми подіями у Вірменії або Україні. "Не треба нас порівнювати, як недавно газета сусідньої країни пописувала, що тут у нас з’явилися нові Пашиняни, нові Зеленські і у нас мало не ситуація чи то як у Вірменії, чи то як в Україні. — сказав Лукашенко. — Повинен сказати, що ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянов і Зеленських".

Днем раніше в Мінську та інших містах країни пройшли масові пікети потенційних кандидатів в президенти. Як пише DW із посиланням на дані незареєстрованого в Білорусі правозахисного центра "Весна", під час цих заходів в різних містах було затримано понад 30 осіб.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. Зараз ініціативні групи 14 претендентів продовжують збирати підписи на підтримку висування їх кандидатами в президенти.