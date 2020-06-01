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Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори

Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори
13:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Минулого року Україну вже було втягнуто у внутрішню політику США.

Президент Володимир Зеленський виступив проти втягнення України у президентську виборчу кампанію в США через оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем аудіоматеріали, які нібито містять записи розмов між експрезидентом України Петром Порошенком і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph, яке дав через Skype.

"Навіщо потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз ми користуємося двосторонньою підтримкою в США як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці записи не є пріоритетом", – наголосив він.

Зеленський підкреслив важливість стратегічного партнерства Києва і Вашингтона і запевнив, що "Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну чи зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, або на виборчий процес у будь-якій країні".

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Український лідер також заперечив можливість своєї причетності до витоку записів розмови свого попередника із Байденом. За словами Зеленського, найбільше у цій справі його цікавить не сама розмова Порошенка з Байденом, а яким чином могли підслуховуватися розмови в Адміністрації Президента.

"Дивіться, я нічого не знаю про деталі цієї домовленості (між Порошенком і Байденом - ред.). Чи було її досягнуто, чи не досягнуто, чи взагалі вона існувала. Єдине, що мене цікавить, це те, як можна було підслуховувати, робити записи в Офісі Президента України", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня народний депутат Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про отримання "1 млрд дол. в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції", необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

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Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження стосовно аудіоматеріалів, оприлюднених Деркачем.

Державне бюро розслідувань 25 травня відкрило провадження у зв'язку з можливим прослуховуванням п'ятого президента України Петра Порошенка, що могло завдати шкоди державним інтересам.

З огляду на ситуацію навколо "плівок Деркача" колишні посли США в Україні виступили зі спільним зверненням, у якому попередили про небезпечність втягнення України у внутрішню політику Сполучених Штатів у період президентських виборів.

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Минулого року Україну вже було втягнуто у внутрішню політику США. 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

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Америка, Вибори, Зеленский, Україна.
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