Росія не запросила Зеленського на парад у Москві 24 червня

Про це передає УНН з посиланням на ТАСС, яке цитує прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Президента України Володимира Зеленського не запросили на парад до Москви, який відбудеться 24 червня.

“Президент України Володимир Зеленський не запрошений в Москву на парад 24 червня, оскільки Україна де-факто не є учасницею СНД, і вона не заявляла про бажання розділити радість свята Перемоги” — йдеться в повідомленні.

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, запрошення Зеленському не відправлялося.

“Є низка партнерів, які виявили бажання приїхати, до нашої радості. Як ми знаємо, Україна не є де-факто і багато в чому де-юре учасницею СНД, не виявляє бажання якимось чином продовжувати роботу в цих структурах і ні разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги ”, - додав Пєсков.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін оголосила 24 червня неробочим днем в "ознаменування 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні" і для проведення парадів.