Скачать
Середа, 10.06.2020
Ткаченко: відсьогодні дозволяється відкривати заклади культури
Ткаченко: відсьогодні дозволяється відкривати заклади культури
Понад 117 українців отримали допомогу по безробіттю
Понад 117 українців отримали допомогу по безробіттю
В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня
В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня
Відомо, коли в Україні спаде спека
Відомо, коли в Україні спаде спека

Росія не запросила Зеленського на парад у Москві 24 червня

Росія не запросила Зеленського на парад у Москві 24 червня
14:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Про це передає УНН з посиланням на ТАСС, яке цитує прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Президента України Володимира Зеленського не запросили на парад до Москви, який відбудеться 24 червня. 

“Президент України Володимир Зеленський не запрошений в Москву на парад 24 червня, оскільки Україна де-факто не є учасницею СНД, і вона не заявляла про бажання розділити радість свята Перемоги” — йдеться в повідомленні.

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, запрошення Зеленському не відправлялося.

“Є низка партнерів, які виявили бажання приїхати, до нашої радості. Як ми знаємо, Україна не є де-факто і багато в чому де-юре учасницею СНД, не виявляє бажання якимось чином продовжувати роботу в цих структурах і ні разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги ”, - додав Пєсков.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін оголосила 24 червня неробочим днем в "ознаменування 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні" і для проведення парадів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Москва, Путин, Парад, Зеленский, 24 червня, Не запросили.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"
02 Луганська "Зоря" ледве зводить кінці з кінцями і може припинити існування
03 У головного тренера Сток Сіті виявили коронавірус
04 В зоні ООС підірвався автомобіль з нацгвардійцями
05 Новий етап пом’якшення карантину: нові правила та умови
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Авіакомпанія Wizz Air планує літати з Києва і Львова до Чехії
Авіакомпанія Wizz Air планує літати з Києва і Львова до Чехії
Шрі-Ланка відкриє кордони для туристів з серпня
Шрі-Ланка відкриє кордони для туристів з серпня
Поліцію Франції пропонують озброїти електрошоковими пістолетами
Поліцію Франції пропонують озброїти електрошоковими пістолетами
Бейонсе підписала угоду з компанією Disney
Бейонсе підписала угоду з компанією Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся