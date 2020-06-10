У Росії кількість інфікованих на COVID-19 майже 500 тисяч осіб

За минулу добу у Російській Федерації зафіксовано 8 393 нових інфікованих COVID-19, Загальна кількість випадків зараження зросла до 493 023 осіб.

Такі дані сайту стопкоронавирус.рф.

Згідно з ним, найбільшу за добу кількість нових випадків захворювання було зареєстровано у Москві – 1195 осіб; 735 - у Московській області; 313 - у Петербурзі; 304 - у Нижегородській, 284 - у Свердловській областях.

За минулу добу у Росії померли 216 осіб, у яких було підтверджено коронавірус (днем раніше померла 171 людина). Всього з моменту початку епідемії у Росії померли 6350 осіб з COVID-19.

Одужали 10 378 пацієнтів за добу, всього — 252 295 осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 341 602, з них 414 122 летальні, одужали 3 619 542 людини.