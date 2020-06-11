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У Росії продовжили арешт українському політв'язню Івану Яцкіну

У Росії продовжили арешт українському політв'язню Івану Яцкіну
09:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку адвоката Миколи Полозова в Facebook.

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою відносно українського політв'язня Івана Яцкіна на ще два місяці до 16 серпня. 

За інформацією адвоката, засідання за клопотаннями слідчого і прокурора пройшло в закритому режимі. Слідчий обґрунтував своє клопотання наявністю в справі держтаємниці, а прокурор наявністю в справі таємниці слідства.

"За логікою прокурора взагалі всі суди як запобіжний захід повинні проходити в закритому режимі, адже стосовно підозрюваного/обвинуваченого ведеться слідство, а значить там є відповідна таємниця", прокоментував дане рішення Полозов.

На засідання прийшов консул України, однак після закриття судового засідання він був змушений покинути зал, повідомив адвокат.

Суд щодо Івана Яцкіна проходив без його участі.

Як зазначив Полозов, "УПК РФ в ч. 4 ст. 108 містить вимогу про обов'язкову участь підозрюваного/обвинуваченого в судовому засіданні, на якому вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Існує тільки один виняток, якщо підозрюваний/обвинувачений ховається від слідства і суду та оголошено в міжнародний та/або міждержавний розшук".

Відсутність Яцкіна обвинувачі аргументували "несприятливою епідеміологічною обстановкою в Москві.

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"Що найцікавіше, в якості аргументації чому Яцкіна не привезли до суду, слідчий і прокурор представили висновок лікаря СІЗО "Лефортово", який з посиланням на несприятливу епідеміологічну обстановку в Москві не рекомендував вивозити Івана Яцкіна з СІЗО "Лефортово" до суду", написав Полозов.

Нагадаємо, в Офісі Президента прийняли заяву кримчанина Яцкіна про включення його до списку на обмін.

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Иван Яцкин, Політв'язень, Лефортовський районний суд Москви, Утримання.
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