Пандемія коронавірусу: у Білорусі за добу на COVID-19 захворіли 732 людини

У зв'язку з поширенням коронавірусу, у Білорусі приріст захворівшіх за останню добу становив 732 людини.

У Білорусі на 14 червня зареєстровано 53 973 людини з позитивним тестом на COVID-19, повідомили в МОЗ країни.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 308 (на 13 червня – 303) пацієнтів з низкою хронічних захворювань із виявленою, коронавірусною інфекцією", – поінформували в Міністерстві.

Там також зазначили, що на 14 червня одужали і виписані 30103 пацієнти (на 13 червня – 29111 осіб), у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19.

Отже, за добу кількість людей, що одужали, збільшилася на 1019 осіб.

За даними МОЗ, загалом було проведено 733 788 тестів на коронавірусну інфекцію.