Скачать
Понеділок, 15.06.2020
Разумков: "Рада цього тижня візьметься за законопроєкт про референдум"
Разумков: "Рада цього тижня візьметься за законопроєкт про референдум"
Україна п'ятий день б’є "рекорди" з COVID-19
Україна п'ятий день б’є "рекорди" з COVID-19
US Open відбудеться, незважаючи на протести тенісистів
US Open відбудеться, незважаючи на протести тенісистів
5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради
5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради

У Росії за добу виявили понад вісім тисяч хворих на коронавірус

У Росії за добу виявили понад вісім тисяч хворих на коронавірус
15:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Упродовж минулої доби у Російській Федерації зареєстровано 8217 нових інфікованих коронавірусом. Це випливає з даних сайту стопкоронавірус.рф.

Загальна кількість випадків зараження зросла до 536484 осіб.

За його інформацією, за добу найбільше нових випадків захворювання зафіксовано в Москві (+1359 осіб), Підмосков'ї (+689), Петербурзі (+252), Свердловській (+233), Воронезькій (+220) і Нижегородській (+209) областях.

За минулу добу в Росії померли 143 пацієнта з COVID-19; всього з початку поширення вірусу померли 7081 осіб.

Пандемія коронавірусу: у Білорусі за добу на COVID-19 захворіли 732 людини

Одужала в цілому 284021 особа (+4485 осіб за минулу добу).

Станом на ранок 15 червня у світі зафіксовано 7990151 випадків коронавірусу, зокрема 435496 померли і 4108052 одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коронавірусна статистика: у Канаді від COVID-19 померли вже понад 8 тисяч осіб
02 Немчінов: в Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших
03 У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята
04 У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО
05 Кулеба: Наступальна дипломатія виб’є у Росії аргумент про "погану" Україну
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Росії за добу виявили понад вісім тисяч хворих на коронавірус
У Росії за добу виявили понад вісім тисяч хворих на коронавірус
Смерть під сонцем: американець залишив своїх дітей в машині і пішов спати
Смерть під сонцем: американець залишив своїх дітей в машині і пішов спати
У Тунісі заявили про повну перемогу над коронавірусом
У Тунісі заявили про повну перемогу над коронавірусом
Правила вручення Оскару змінили: чого чекати від церемонії у 2021 році
Правила вручення Оскару змінили: чого чекати від церемонії у 2021 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся