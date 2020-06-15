У Росії за добу виявили понад вісім тисяч хворих на коронавірус

Упродовж минулої доби у Російській Федерації зареєстровано 8217 нових інфікованих коронавірусом. Це випливає з даних сайту стопкоронавірус.рф.

Загальна кількість випадків зараження зросла до 536484 осіб.

За його інформацією, за добу найбільше нових випадків захворювання зафіксовано в Москві (+1359 осіб), Підмосков'ї (+689), Петербурзі (+252), Свердловській (+233), Воронезькій (+220) і Нижегородській (+209) областях.

За минулу добу в Росії померли 143 пацієнта з COVID-19; всього з початку поширення вірусу померли 7081 осіб.

Одужала в цілому 284021 особа (+4485 осіб за минулу добу).

Станом на ранок 15 червня у світі зафіксовано 7990151 випадків коронавірусу, зокрема 435496 померли і 4108052 одужали.