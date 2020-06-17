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Російський маніяк 27 років ґвалтував і вбивав жінок (Відео)

Російський маніяк 27 років ґвалтував і вбивав жінок (Відео)
10:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Погрожуючи ножем, тулунський маніяк відводив жертв у безлюдні місця і там ґвалтував.

У Росії завершили розслідування кримінальної справи тулунського маніяка, що орудував майже 30 років в Іркутській області.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Слідчого комітету Росії.

Зараз 52-річний житель міста Тулуна знайомиться з матеріалами кримінальної справи, які налічують понад 100 томів. Його звинувачують у вбивстві двох жінок, згвалтуванні і насильницьких діях сексуального характеру.

За даними слідства, з 1992 року по січень 2019 року жертвами маніяка стали 24 жінки. Погрожуючи ножем, він відводив жертв у безлюдні місця і там ґвалтував.

За описом потерпілих, злочинцеві на вигляд було від 40 до 65 років, а головні прикмети - вуса, кепка коричневого кольору і запах солярки від одягу.

Під цей опис підпадали водії вантажних автомобілів, працівники котелень або вугільних розрізів, яких перевіряли в пріоритетному порядку.

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Було допитано понад 5 тисяч свідків, проведено понад 1 тисячу генетичних досліджень по 15 тисяч зразків епітелію порожнини рота.

У січні 2019 року був встановлений підозрюваний і його затримали.

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Вбивства, Тулунський маніяк, Згвалтування жінок, Серійний.

Автор:

Телеграф
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