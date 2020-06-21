Скачать
Неділя, 21.06.2020
У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети
День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети
Дебют Каштру: "Шахтар" - чемпіон України з футболу
Дебют Каштру: "Шахтар" - чемпіон України з футболу
День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках
День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках

Вибори в Булорусі: конкуренту Лукашенка висунули звинувачення

Вибори в Булорусі: конкуренту Лукашенка висунули звинувачення
Оновлено 07:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Кандидатові у президенти Білорусі Вікторові Бабарику, якого затримали і тримають у слідчому ізоляторі КДБ, висунули звинувачення у кримінальній справі. Про це Радіо Свобода повідомив його адвокат Дмитро Лаєвський.

"Сьогодні нас викликали для процесуальних дій. І сьогодні Віктору Дмитровичу висунули звинувачення", – сказав адвокат.

Юристи Бабарика підписали угоду про нерозголошення. Стаття чи статті, за якими висунули звинувачення, не розголошуються.

"Він живий і здоровий. Має намір відстоювати свої переконання та чесне ім’я. Ми наполягаємо на його невинуватості", – додав Лаєвський.

Віктор Бабарико протягом 20 років очолював "Білгазпромбанк", основними акціонерами якого є російські "Газпром" і "Газпромбанк".

Бабарика підозрюють у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску. Його затримали 18 червня.Також був затриманий син Бабарики, який очолює його передвиборчу кампанію.

19 червня Євросоюз закликав владу Білорусі негайно відпустити Бабарика і його сина і гарантувати верховенство права в країні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Білорусь, Олександр Лукашенко, Віктор Бабарик.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Франції вболівальники зможуть повернутися на стадіони 11 липня
02 У Рівному археологи знайшли артефакти віком у тисячу років
03 Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
04 Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв з моменту незалежності України
05 Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
В Київській області готуються посилити карантин
В Київській області готуються посилити карантин
У Київській області збільшують кількість громадського транспорту
У Київській області збільшують кількість громадського транспорту
День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках
День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся