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Протести в Мінську: МВС повідомило про 270 затриманих

Протести в Мінську: МВС повідомило про 270 затриманих
09:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Понад 270 жителів Білорусі були затримані після несанкціонованих масових заходів під час передвиборчих пікетів, повідомила прес-служба МВС республіки.

МВС Білорусі повідомило про затримання близько 270 осіб під час акцій протесту в п’ятницю, 19 червня.

Про це повідомляє TUT.BY.

"Стосовно громадян складено близько 270 протоколів про адміністративні правопорушення, в основному за порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також непокору законній вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень", - йдеться у повідомленні.

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У МВС нагадали учасникам мітингу про "необхідність дотримуватися правил громадського порядку та виконувати вимоги співробітників міліції".

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 19 червня пройшли "заходи солідарності" на підтримку затриманих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах.

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Минск, Білорусь, Олександр Лукашенко, Протести.

Автор:

Телеграф
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