У Москві проходить "парад Перемоги": беруть участь лідери кількох країн Європи

Паради на честь 75-річчя Перемоги проходять 24 червня в 28 містах Росії. У багатьох інших містах проводять святкові заходи в інших форматах, в тому числі у вигляді урочистої ходи, передає ТАСС.

Так, перший в цьому році військовий парад у РФ влаштували в Південно-Сахалінську. Військовий парад також раніше почався в Самарі на площі імені Куйбишева. Парад, в якому взяли участь більше ніж 2 тис. осіб і понад 100 одиниць техніки, в тому числі 23 літаки та гелікоптери, пройшов в Єкатеринбурзі.

О 10:00 по Києву почався “парад Перемоги” на Красній площі у Москві. Президент РФ Володимир Путін виголосив промову і оголосив хвилину мовчання.

Пізніше перед трибунами на Красній площі почали ходу 13 розрахунків армій світу — військовослужбовці Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Індії, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Молдови, Монголії, Сербії, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану.

За даними агентства, в Москву з ранку почали прибувати іноземні лідери для участі в цих заходах.

“У столиці вже зібралися "президент Абхазії" Аслан Бжанія, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Молдови Ігор Додон, президент Сербії Александр Вучич, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Білорусі Олександр Лукашенко, очікується прибуття сербського члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, президента Таджикистану Емомалі Рахмона, "президента" (самопроголошеної — ред.) Південної Осетії Анатолія Бібілова”, - зазначає агентство.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що прем’єр-міністри Вірменії, Японії та президент Азербайджану не приїдуть на парад Перемоги в Москві через ситуацію з коронавірусом. Крім того, Президент України Володимир Зеленський раніше також заявив, що він би не поїхав на парад Перемоги в Москву.