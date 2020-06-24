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Росія активно блокує українські медіа в Криму

Росія активно блокує українські медіа в Криму
20:18 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Росія не тільки продовжує, а й посилює системне блокування незалежних українських медіа в окупованому Криму. Про це експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова повідомила на проведеному у Відні онлайн-засіданні ОБСЄ, повідомляє в Facebook КПГ.

"Системні моніторинги ситуації з доступом до українських ЗМІ в Криму показують, що станом на червень 2020 року Російська Федерація не тільки продовжує, але й посилює системні блокування мовлення незалежних українських медіа в Криму", - заявила Сєдова.

Правозахисниця уточнила, що на півночі Криму українське ФМ мовлення блокується шляхом включення на українських частотах російських радіостанцій.

"З 19 населених пунктів на півночі Криму українські станції чутно тільки в п'яти. І охоплення мовлення постійно зменшується. В інших містах півострова українські радіостанції заблоковані Росією з самого початку окупації. Крім того, в Криму 10 провайдерів як мінімум у 9 найбільших населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі", - підкреслила Сєдова.

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У зв'язку з цим експерт Кримської правозахисної групи від імені організації звернулася до представників країн-учасниць ОБСЄ з проханням посилити тиск на Російську Федерацію, щоб припинилося обмеження свободи слова в Криму.

Як підкреслила правозахисниця, в умовах пандемії ситуація з блокуванням українських онлайн-медіа та ФМ радіостанцій ще більш ускладнюється, оскільки громадян України в Криму позбавляють доступу до інформації, "від якої може прямо залежати життя і здоров'я людей".

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Медиа, Росія, Крим.

Автор:

Телеграф
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