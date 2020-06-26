У Росії знижується кількість нових випадків COVID-19

У Російській Федерації зафіксовано 6 788 нових інфікованих коронавірусів. Загальна кількість випадків зараження зросла до 619 936. Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

У російських регіонах найбільшу кількість нових випадків захворювання за добу виявлено в Москві (+813 осіб), Підмосков'ї (+390), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+295), Петербурзі (+223), Нижегородській та Іркутській областях (по +210) .

За минулу добу від COVID-19 у Росії померло 176 осіб. Всього з початку епідемії - 8 770. Одужало 383 524 особи (+8 967 за добу).

У середу, 24 червня, в Росії пройшов парад Перемоги на Червоній площі в Москві, а також ряді інших міст. У четвер, 25 червня, в РФ розпочалося розтягнуте на тиждень (25 червня - 1 липня) голосування щодо поправок до Конституції РФ. Російські аналітики зазначили, що за деякий час до цих подій короновірусна статистика в країні почала різко покращуватися.

Станом на ранок 26 червня у світі в цілому підтверджено понад 9,7 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більше 492 тисяч летальних, одужали від цього захворювання понад 5,2 мільйона людей.