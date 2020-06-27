Скачать
Субота, 27.06.2020
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
Україна та Вірменія обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва
В eHealth хочуть впровадити електронний кабінет пацієнта
В eHealth хочуть впровадити електронний кабінет пацієнта
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В Штатах загинув відомий репер Huey
В Штатах загинув відомий репер Huey

Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США в Афганістані

Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США в Афганістані
13:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Розвідка США дійшла висновку, що російські військові пропонували винагороду пов'язаним з талібами бойовикам в Афганістані за вбивства американських військових. Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

"Американські спецслужби дійшли висновку, що російська військова розвідка таємно пропонувала винагороду бойовикам, пов'язаним з талібами, за вбивство військових коаліції в Афганістані - зокрема американських військовослужбовців - на тлі ведення мирних переговорів, з метою припинити тривалу війну в країні", - йдеться у повідомленні.

Також учасники угруповання "Талібан" могли, за сприяння росіян, вбивати інших військових з країн НАТО.

При цьому зазначено, що інформація про співробітництво РФ з талібами стала відома американцям кілька місяців тому.

Ці дані були підтверджені під час допитів захоплених в Афганістані бойовиків. Інформацію також передали президенту США Дональду Трампу ще наприкінці березня.

NYT посилається на анонімних чиновників, які повідомили, що Трамп поки не вирішив, як на це реагувати.

У Росії за добу виявили майже 7 тисяч випадків COVID-19

Білий дім, ЦРУ та канцелярія директора національної розвідки відхилили запити NYT щодо коментарів.

У Кремлі повідомили, що не чули про подібні звинувачення.

"Якщо хтось висуне їх, ми дамо відповідь", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, 29 лютого Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання «Талібан» підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Афганистан, Росія, Талибі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
04 Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря
05 В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Швеція обурилася через оцінку ВООЗ ситуації з коронавірусом у країні
Швеція обурилася через оцінку ВООЗ ситуації з коронавірусом у країні
У ЗСУ за добу зафіксовано 21 випадок коронавірусу
У ЗСУ за добу зафіксовано 21 випадок коронавірусу
США виділять Україні $100 тисяч на ліквідацію наслідків паводку
США виділять Україні $100 тисяч на ліквідацію наслідків паводку
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Настя Каменських позувала в неоновому топі: яскраві фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся