Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США в Афганістані

Розвідка США дійшла висновку, що російські військові пропонували винагороду пов'язаним з талібами бойовикам в Афганістані за вбивства американських військових. Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

"Американські спецслужби дійшли висновку, що російська військова розвідка таємно пропонувала винагороду бойовикам, пов'язаним з талібами, за вбивство військових коаліції в Афганістані - зокрема американських військовослужбовців - на тлі ведення мирних переговорів, з метою припинити тривалу війну в країні", - йдеться у повідомленні.

Також учасники угруповання "Талібан" могли, за сприяння росіян, вбивати інших військових з країн НАТО.

При цьому зазначено, що інформація про співробітництво РФ з талібами стала відома американцям кілька місяців тому.

Ці дані були підтверджені під час допитів захоплених в Афганістані бойовиків. Інформацію також передали президенту США Дональду Трампу ще наприкінці березня.

NYT посилається на анонімних чиновників, які повідомили, що Трамп поки не вирішив, як на це реагувати.

Білий дім, ЦРУ та канцелярія директора національної розвідки відхилили запити NYT щодо коментарів.

У Кремлі повідомили, що не чули про подібні звинувачення.

"Якщо хтось висуне їх, ми дамо відповідь", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, 29 лютого Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання «Талібан» підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.